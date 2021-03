Rouen. Philly's hot loaders : le nouveau remède qui donne la pêche !

Les Philly's hot loaders c'est un joyeux quintet qui vogue tambour battant dans un esprit swing et rock. Dès ses premiers pas en 2019, le groupe a mis la danse à l'honneur. Mais l'objectif désormais, c'est se mettre en scène dans une nouvelle formule : une version bal qui vient tout juste de voir le jour suite à une résidence.

Le variant américain

Une bonne dose d'humour et d'autodérision, le sens de la fête et goût du costume rétro et décalé : c'est la recette de ce remède miracle. "Dans notre répertoire se côtoient Duke Ellington, Bo Diddley, Merle Travis, Leon Redbone mais aussi des créations et des musiques issues du folklore traditionnel de la Nouvelle-Orléans, précise Phillipe Guiraud le leader. Ce n'est pas que du swing ! Il y a aussi une bonne dose de country, de folk et du rock". Hot loaders qui a commencé en fanfare, fait écho aux quadrilles de rue traditionnels de la Nouvelle-Orléans. "Bien plus que de la musique c'est aussi du grand spectacle !" Chacun se glisse en effet dans la peau d'un personnage. Philippe alias Goldsinger nous livre une version très personnelle de "la classe américaine", et s'accompagne de Mr Savage à la trompette, de Bloody lips Mick au soubassophone, de Buddy Ju à la clarinette, et de la talentueuse danseuse Billie April !

Fièvre et agitation

Le groupe a intégré très tôt, Coline Avril alias Billie, chorégraphe et danseuse : "Nous nous sommes rencontrés à l'occasion d'un spectacle donné en compagnie de la troupe de danse Lindy Hop, Garden Swing. Ce fut pour nous une véritable révélation ! La danse a naturellement été intégrée à cette formule". Coline, spécialiste du charleston et du solo jazz, c'est l'âme du groupe : " Mais c'est un vrai travail d'équipe", annonce Coline qui a initié tous les musiciens à la danse. "Tout est chorégraphié de manière à rendre le spectacle le plus vivant et participatif possible".

Attention c'est contagieux !

Après avoir animé Deauville, Houlgate et Rouen l'été dernier en fanfare déambulatoire le groupe a inauguré une formule scénique à l'occasion du Vimeux jazz festival de 2020. La version bal est l'aboutissement d'un vieux projet " ça nous démangeait ! " précise Philippe. En attendant la possibilité de se produire à nouveau en public, le groupe propose cette version dansante en milieu scolaire dans le cadre d'un contrat culture territoire enfant et jeunesse soutenu par la DRAC le département et le rectorat. "Ce sont des ateliers qui s'adressent à des classes de primaire. On apprend les chorégraphies aux enfants, les percussions corporelles et l'atelier s'achève dans un grand bal participatif." Cet été vous croiserez les Philly's hotloaders au Havre, mais aussi au Murmure du Son à Eu le 10 juillet et à Barentin le 18 septembre. Alors que faire en cas de contact ? Laissez-vous simplement entraîner dans la danse !

