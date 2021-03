Habitat. Comment se cacher du vis-à-vis ?

"Les nouvelles législations de construction et les terrains de plus en plus petits nous contraignent à trouver des astuces d'isolement qui ne prennent pas trop de place en largeur", explique Serge Lecocq, paysagiste et gérant de la société Riva Paysages, à Ouistreham. Son entreprise, spécialisée notamment dans le relooking de jardin, recomposition totale de jardin, mais aussi clôtures, terrasses, éclairage et aménagement végétal, propose des services d'aménagement d'extérieur. Selon ce spécialiste, il existe différentes astuces pour se cacher du vis-à-vis. "Si l'on vit dans une résidence et que l'on souhaite s'isoler visuellement à hauteur d'homme, on va travailler des végétaux qui seront placés proches de la clôture, à environ 50 centimètres et deux mètres de hauteur", poursuit-il. De nombreuses plantes peuvent être utilisées. "On travaille avec des essences locales. On propose un mix de plantes persistantes et de caduques", continue Serge Lecocq. Parmi ces végétaux, le forsythia, le végélia, les cornouillers ou encore les eleagnus. "Et en plus, cela peut servir de refuge pour les oiseaux et la biodiversité", ajoute le paysagiste.

Le béton, c'est tendance

Autre conseil, l'utilisation de produits dits inertes, comme des panneaux décoratifs et occultants. "Il faut être vigilant sur le choix des panneaux. La tendance, c'est le poteau en béton, avec la dalle en béton et le remplissage en lames de bois en pin", précise-t-il. Dernière astuce, le mur végétal. "C'est tout simple, il faut planter la structure de panneaux rigides sur un grillage et venir ensuite faire pousser du lierre panaché ou vert dessus", mentionne le paysagiste. Si votre appartement se trouve face à une barre d'immeuble, des règles de distances de mitoyenneté sont à respecter. "On travaille avec des sujets persistants en plantant en bas des plantes dites de bourrage, qui permettent d'habiller la structure", conclut-il.