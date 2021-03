Orne. Êtes-vous prêts pour l'ouverture de la pêche en rivière ?

Après avoir été privés de trois mois de pêche en 2020 à cause de l'épidémie de Covid-19, tous les pêcheurs sont prêts ! En 2021, la Fédération de pêche de l'Orne compte une augmentation de 8 % de cartes de pêche. Sans doute la conséquence de la Covid-19 et de l'interdiction de pratiquer quasiment toutes les autres activités, sauf la pêche. Avec 5 000 km de cours d'eau de première catégorie, le terrain de jeu dans l'Orne est grand. Benjamin Laribi, chargé de développement à la Fédération de pêche de l'Orne précise toutefois : "On est sur des propriétés privées, respectez-les" et rappelle "même si on est au grand air, respectez bien aussi les mesures de distanciation". Pour fidéliser les pêcheurs, la Fédération de l'Orne organise plusieurs actions, avec entre autres du matériel de pêche à gagner. Aux vacances scolaires, des animations sont dédiées aux jeunes, sur tout le département, et sur tous les types de pêche.

Dans l'Orne, la pêche ouvre samedi 13 mars, trente minutes avant le lever du soleil. Les pêcheurs devront être de retour chez eux avant le couvre-feu, à 18 heures.