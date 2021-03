Basket (N1M). Caen s'est fait peur mais l'emporte à Andrézieux

Quatre jours après leur rebond maîtrisé à domicile face à Chartres (88-77), les joueurs de Fabrice Courcier se déplaçaient, mardi 9 mars, à Andrézieux, une autre équipe du top 5 de Nationale 1. Accrochés comme au match aller, les Cébécistes ont résisté pour l'emporter, de deux petits points (74-76).

Le match

Dès l'entame de match, les Caennais se sont fait dominer au rebond par deux anciens du CBC, Noël et Yangué (12-4, 5'). Les intérieurs ont ensuite fait le travail dans la raquette (16-11, 8') avant que le banc calvadosien ne redonne l'avantage au buzzer, notamment par Rigaux (18-20, 10').

À la reprise, les Auvergnats ont à nouveau remis la main sur le jeu, grâce à Green (28-24, 12'). Les Normands ont ensuite serré la défense, avec Pope à la baguette, pour faire un premier petit break dans le match (30-35, 17'). Les Calvadosiens ont rejoint les vestiaires avec une mince avance (37-42, 20').

Une drôle de deuxième mi-temps

De retour sur le parquet, les anciens Cébécistes côté Ligérien se sont illustrés (42-46, 23'). C'est à ce moment que les visiteurs ont pris leur destin en main, grâce à Diamé, Pope et Saumont, et pris plus de dix points d'avance (44-57, 26'). Aidés par le show d'Aurélien Rigaux, les Caennais ont pris une large avance (53-68, 30').

Malgré la puissance de Yangué, Norville Carey a maintenu Andrézieux à distance en début de dernière période (61-75, 35'). Malheureusement, les Normands ont malheureusement manqué de précision sous la pression proposée par les Rhônalpins, qui se sont relancés grâce à Malonga (72-75, 39'). Finalement, après les éliminations de Noël et de Carey pour une cinquième faute, les Caennais ont résisté (74-76, 40').

La fiche

Andrézieux-Bouthéon - Caen : 74-76 (18-20, 19-22, 16-26, 21-8). Huis clos.

Andrézieux : Départ : Labouize 9, Noel 14, Pierard 6, Piotrowski 2, Yangue 12. Banc : Malonga 12, Green 7, Preira 6, Diallo 6. Non entré en jeu : Sadiku. Entr. : Sebastien Cherasse.

Caen : Départ : Mordi, Thibedore 6, Diame 15, Carey 18, Ricard-Dorigo 5. Banc : Pope 10, Saumont 8, Laporal 4, Rigaux 10. Non entré en jeu : Nardini. Entr. : Fabrice Courcier.

Prochain rendez-vous

Les Caennais recevront le neuvième, le GET Vosges, d'Epinal, au palais des sports le vendredi 12 mars à 20 heures.