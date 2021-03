Calvados. Vaccins contre la Covid-19 : la grogne des médecins

Les médecins sont en colère. Cette semaine du 8 mars, ils ne peuvent pas commander de doses de vaccin AstraZeneca contre la Covid-19, et pour cause, ces doses sont réservées aux pharmaciens qui vont commencer à vacciner dès lundi 15 mars. Un choix de la Direction générale de la santé que ne comprend pas Jean-Claude Armand, médecin généraliste à Fleury-sur-Orne : "On est vraiment abasourdis de savoir que ca ne va pas être possible. On a passé des heures à préparer ça : on a fait des listes, on a appelé les gens pour savoir s'ils voulaient se faire vacciner. Donc maintenant, on a trente rendez-vous par médecin à reprogrammer pour la semaine prochaine, sachant qu'il faut les décaler parce qu'on a d'autres rendez-vous de prévu. On est vraiment très mécontents d'apprendre ça au dernier moment, alors qu'on est tout à fait partants pour faire de la vaccination."

Pour Xavier Humbert, médecin généraliste à Caen, le problème vient surtout du "stock de doses. Notre attente, elle est là aujourd'hui : avoir des doses à disposition pour pouvoir vacciner."