Flers. La Ville développe son réseau de chaleur-bois : économique et écologique

C'est un très gros chantier qui va débuter mi-avril à Flers. Le réseau de chaleur, alimenté par l'énorme chaudière bois qui chauffe déjà les logements de tout le quartier Saint-Sauveur, va bientôt aussi chauffer huit nouveaux points de livraison, dont les deux bâtiments de l'ancienne clinique, la médiathèque Jean-Chaudeurge, la salle de spectacle du Forum et la totalité de l'ensemble scolaire Saint-François-d'Aquin. "Les élèves seront informés et ça contribuera à leur prise de conscience écologique", souligne Jean-Christophe Boclet, le directeur de l'agence Caen-Normandie de l'opérateur de chauffage Idex, qui gère ce réseau.

"Tous ces sites étaient jusqu'à présent chauffés au fuel, le moment était venu pour chacun de renouveler sa chaudière qui était en fin de vie. Ils ont fait le choix de se raccorder au réseau de chaleur. Le changement climatique est là, la Ville de Flers montre que l'on peut décarboner le chauffage et qu'en plus, on ne subira plus les variations de prix de l'énergie fossile", souligne Jean-Christophe Boclet.

Pour passer les nouveaux tuyaux de l'extension du réseau de chaleur, 1,8 kilomètre de tranchées va devoir être creusé dans cette partie de la ville, sur le secteur du Champ de Foire, rues Saint-Sauveur et Saint-Gilles. Dans le même temps, le réseau qui alimente déjà les logements de Saint-Sauveur va être rénové, pour davantage d'économies, ce qui permettra que la facture des locataires ne soit pas alourdie. "Ces deux chantiers vont débuter mi-avril et se poursuivre jusqu'à la fin du mois d'août", précise Jean-Christophe Boclet.

Les immenses stocks de bois, directement déversés par des poids-lourds dans la réserve de la chaufferie. - Eric Mas

"Certains parlent, nous, on agit"

La chaudière, propriété de la Ville, avait au départ été surdimensionnée, donc rien n'est là à modifier. Elle consommait annuellement 4 000 tonnes de bois, essentiellement l'hiver. Du fait de cette extension, elle va désormais en consommer 5 000 tonnes. Cette matière première provient exclusivement de forêts dans un rayon de 50 kilomètres. Le bois n'est plus utilisé l'été : pour produire de l'eau chaude durant la saison estivale, l'équipement fonctionne au gaz.

Le site de la chaufferie bois du quartier Saint Sauveur à Flers. - Eric Mas