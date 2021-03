Manche. Rhinopneumonie : la Tournée des Grêlons annulée

L'ensemble des concours et rassemblements équestres sont annulés jusqu'au dimanche 28 mars, ont annoncé lundi 1er mars la Fédération française d'équitation et la Société hippique française, à cause d'une épidémie de rhinopneumonie, très contagieuse chez les chevaux. Le virus a été repéré en février en Espagne et s'est déjà propagé dans plusieurs pays d'Europe, dont la France. Pour l'heure, un cas aurait été détecté dans le Calvados. Dans la Manche, la Tournée des Grêlons, concours national pro qui devait commencer à partir du vendredi 5 mars et pendant trois week-ends consécutifs, à Auvers, près de Carentan, est donc annulée. "Ça serait catastrophique si ça venait dans la région, qui est une terre d'élevage, car les juments risqueraient d'avorter, c'est pour ça que c'est mieux de tout bloquer tout de suite. D'autant que cette maladie est pulmonaire et peut atteindre le système nerveux des chevaux", explique Alain Hinard, président de l'association Auvers Jump, qui organise une vingtaine de concours par an, dont la Tournée des Grêlons, depuis plus de 20 ans.

🔴 ÉPIDÉMIE DE RHINOPNEUMONIE - SUSPENSION DES CONCOURS ET RASSEMBLEMENTS ÉQUESTRES 🔴 Afin de maitriser le développement... Publiée par FFE - Fédération Française d'Equitation sur Lundi 1 mars 2021