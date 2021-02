Cherbourg-en-Cotentin. 500 dons récoltés contre la précarité menstruelle

Une initiative solidaire qui a porté ses fruits ! Pendant près d'un mois, du 12 janvier au 16 février, les Cherbourgeois et Cherbourgeoises étaient invités à faire don de protections hygiéniques pour lutter contre la précarité menstruelle, dans l'un des trois points de collecte situés à Carrefour des Eleis à Cherbourg, Auchan à La Glacerie et E.Leclerc à Querqueville. Le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) de la Manche, basé à Cherbourg, a finalement recueilli 500 dons dédiés à l'IUT, à l'association Femmes et à plusieurs maisons de quartiers et centres sociaux de la Ville. "On remercie les donateurs. Certains ont même écrit des petits mots pour témoigner de leur solidarité", se réjouit l'association. Ce jeudi 25 février, une distribution des protections hygiéniques est organisée par l'association au centre social Le Totem, puis, le lendemain, à l'IUT et au centre social Maison Pour tous - Léo Lagrange. Selon l'association Règles élémentaires, en 2020, 1,7 million de femmes étaient victimes de précarité menstruelle en France.

Mardi 23 février, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a annoncé que des protections périodiques seront gratuites pour toutes les étudiantes à la rentrée de septembre prochain.