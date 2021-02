Caen. Covid-19 : un centre de dépistage aux Rives de l'Orne

Face à la remontée de la circulation de la Covid-19 dans la région, de nombreux centres de dépistage éphémères sont installés. C'est le cas à Caen mercredi 24 février de 13 h à 17 h, jeudi 25 de 9 h à 12 h et vendredi 26 de 14 h à 17 h aux Rives de l'Orne. Ceux qui le souhaitent peuvent venir se faire tester sans rendez-vous et sans ordonnance. Il suffit de prendre sa carte vitale et sa carte d'identité.