"Ce matin et une fois de plus, il me font comprendre pourquoi je m'investis autant dans ce sport. I love this game." Les mots sont signés Medhi De Roeck, l'entraîneur de l'équipe réserve d'Alençon. A l'instar de Vincent Laigneau, le coach de l'équipe fanion de National 3, les deux techniciens sont ravis de l'investissement de leurs joueurs de l'US Alençon qui essaient de caler des entraînements dès 6 h du matin, même dans la neige, ou encore le week-end et qui répondent présent. Si les championnats de National 2 ont été autorisés à reprendre, ceux de N3 ne connaissaient toujours pas leur éventuelle date de reprise au moment où nous écrivions ces lignes. Mais les "Verts" eux, continuaient d'y croire. Comme tout le football amateur.