Caen. Groupe E2SE, l'école supérieure des métiers du sanitaire, du social, du médico-social, de l'esthétique, de la diététique, de la qualité et du développement durable !

Cette école supérieure propose des formations diplômantes et certifiantes, de la PRÉPA et du BAC au BAC+5, toutes certifiées et reconnues par l'État et inscrites au RNCP.

Un environnement propice à la réussite

SUP4S – Groupe E2SE met à la disposition de ses étudiants plusieurs outils et moyens pédagogiques pour les accompagner lors de leur formation vers la réussite : Conférences; sorties pédagogiques et BDE; Pôle esthétique, Laboratoire - Cuisine pédagogique; PC portables & Office 365; Certification Voltaire pour attester du niveau de français, 7speaking pour travailler l'anglais; Cyberlibris, bibliothèque en ligne avec plus de 20 000 références; SUP4S - Groupe E2SE est également certifiée Qualiopi, cette certification atteste de la qualité du processus que nous mettons en œuvre pour le développement des compétences et l'acquisition de nouvelles connaissances pour nos apprenants.

Des formations accessibles pour plusieurs statuts

Le choix d'un statut pour suivre une formation supérieure peut parfois s'avérer difficile car il dépend de facteurs d'ordre personnel (situation familiale, projet de formation, niveau scolaire), professionnel (expérience, compétences techniques) ou bien externe (attente des entreprises, contexte économique). En fonction de vos attentes et de vos opportunités, SUP4S – Groupe E2SE vous propose différents statuts qui peuvent évoluer tout en assurant une forte immersion professionnelle : statut salarié (contrat de professionnalisation ou d'apprentissage), statut étudiant (formation initiale), CPF & Transition Pro.

Rattachée au groupe E2SE, l'école supérieure dispose d'un vaste réseau comptant plusieurs centaines d'entreprises normandes. Les étudiants sont accompagnés et conseillés dans l'ensemble de leurs démarches : de la prise d'informations à leur intégration professionnelle par les Chargé(e)s de Relations entreprises.

Trois valeurs-clés : professionnalisme, engagement et écoute

La philosophie de SUP4S tient en trois mots : professionnalisme, engagement et écoute. Des valeurs en prise avec le monde du travail qui mettent l'accent sur l'implication des alternants au sein de leur entreprise.

