Caen. L'institut Lemonnier en bref

L'institut Lemonnier est un établissement de formation qui prépare à l'insertion professionnelle des jeunes par la voie initiale scolaire ou par l'apprentissage : De la 4e à la 3e , du CAP au Baccalauréat Professionnel, Bac Général ou Technologique, BTS et Licence Professionnelle.

Ouverture à l'emploi

L'institut Lemonnier met à disposition de ses élèves des espaces pédagogiques, identiques au monde professionnel : ateliers bois, espaces automobile, serres de production et point de vente… "Nos élèves bénéficient aussi d'espaces de loisir pour se détendre : foyer, gymnase, salle de baby-foot et salle de cinéma... L'internat ou la résidence étudiante offrent des solutions d'hébergement à ceux qui viennent de plus loin. " indique Vincent Grégoire, chef d'établissement.

Métiers

Des parcours vers des métiers très variés : électrotechnicien, énergéticien et informaticien, technicien de maintenance, technicien de laboratoire, menuisier agenceur, ébéniste, constructeur bois, mécanicien, carrossier automobile, Jardinier, paysagiste et horticulteur, services à la personne, Vendeur, ingénieur…