Caen. L'Oasis : 150 ans de modernité au cœur de Caen !

Pouvez-vous nous présenter votre établissement ?

"Situé en plein cœur de ville, notre établissement accueille des élèves de partout dans le Calvados. Nous mettons un point d'honneur à prendre le temps d'accueillir chacun à l'inscription. Ainsi, élève et famille sont accueillis par moi-même, chef d'établissement. Puis, tout le long de l'année, chaque jeune est accompagné individuellement. Nous formons aux métiers de la filière Sanitaire et Sociale, à la fois en formations scolaire et en apprentissage. Plus qu'une école, notre lycée est une oasis de vie privilégiée."

Quelles sont vos missions ?

Accompagner le jeune vers l'autonomie et la réalisation personnelle

·0 Une attention portée à l'émergence et au développement des compétences et des talents

·1 Transmission de savoir-être favorisant l'insertion sociale et professionnelle

·2 Des espaces privilégiés d'écoute, d'expression, de création et de médiation

·3 Une véritable éducation à l'orientation : Réseau actif de professionnels au service de la formation en entreprise et de l'emploi de nos jeunes

·4 Dispositif " parcours artistiques et culturels "

·5 L'inclusion effective des élèves en situation de handicap

Comment favoriser l'ouverture au monde et à la citoyenneté

·6 Etre acteur responsable à travers des instances participatives : Comité de Vie Lycéenne, Commission de Restauration, Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté…

·7 L'organisation de voyages pédagogiques par classe autour d'un projet mobilisateur et fédérateur

·8 Actions et événements citoyens en lien avec l'actualité locale : concours de plaidoiries, semaine du développement durable, semaine de la presse…

·9 Centre de Documentation et d'Informations mobilisé et interactif

·10 Des actions de sensibilisation citoyenne :

·11 Risques liés à l'utilisation des réseaux sociaux,

·12 Information et prévention dans le domaine de la santé…