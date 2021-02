Caen. L'Oasis

L'Oasis, lycée professionnel des Métiers, accueille des élèves du CAP au BAC Pro. Toutes les formations, reconnues par l'État, sont accessibles en apprentissage ou sous statut scolaire.

Les filières

Filière Sanitaire & Social : Bac Pro ASSP Accompagnement Soins et Services à la Personne, CAP ATMFC Assistant technique en Milieu Familial et Collectif, CAP AEPE Accompagnant Éducatif Petite Enfance, Titre professionnel ADVF : Assistant de Vie aux Familles.

Filière Restauration : CAP PSR : Production & Service en Restauration.

Les valeurs

"Prendre le temps d'accueillir chacun, accompagner vers l'autonomie et la réalisation personnelle, favoriser l'ouverture au monde et à la citoyenneté, susciter et soutenir l'engagement de tous, oser la créativité, vivre le partage et la fraternité, protéger dans un cadre de vie privilégié."

Contact

L'oasis 18, rue de l'Oratoire, 14 000 Caen. Tél. 02 31 27 72 00, www.oasis-caen.net