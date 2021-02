Rouen. Le Crous Normandie : une aide pour tous les étudiants

Le Crous Normandie, centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Normandie, a pour mission d'améliorer les conditions de vie des étudiants au quotidien.

Qui peut obtenir une bourse ?

Pour le savoir, vous pouvez dès à présent faire une simulation sur messervices.etudiant.gouv.fr.

Le saviez-vous ? : Les critères d'attribution de bourses de l'enseignement supérieur sont différents de ceux du secondaire. Dans tous les cas, nous vous conseillons de déposer une demande de bourse.

Le saviez-vous ?: la bourse est une aide financière annuelle versée sur 10 mois. Mais être boursier permet également d'être prioritaire pour logé au Crous, être exonéré des droits d'inscription à l'université et de la CVEC, de bénéficier de repas à 1€ dans les restos'U et cafétérias du Crous...

Que faire pour demander une bourse ?

Pour demander une bourse, il faut constituer un Dossier Social Etudiant, DSE, à partir du 20 janvier et jusqu'au 15 mai sur messervices.etudiant.gouv.fr. N'attendez pas la dernière minute pour faire votre demande ! Plus tôt votre demande de bourse sera validée, plus tôt vous percevrez votre bourse. Les premiers versements ont lieu début septembre.

Que faire pour demander un logement ?

Pour demander un logement, dans un premier temps il est nécessaire de constituer un Dossier Social Etudiant. Puis dans un deuxième temps, Il faut compléter et préciser sa demande sur trouverunlogement.lescrous.fr. Plus d'informations sur https://HYPERLINK "http://www.crous-normandie.fr/"www.crous-normandie.fr

Le saviez-vous ? : Vous pouvez faire une demande de logement au Crous sans être boursier (dépôt d'un DSE obligatoire).

Je ne sais pas encore où je serai l'année prochaine, dois-je faire quand même ma demande dès maintenant ?

Constituez votre DSE, au plus tôt, même si vous ne savez pas exactement ce que vous allez faire l'année prochaine. Vous pourrez modifier votre dossier au fur et à mesure de l'évolution de vos projets.

Le Crous Normandie, ce n'est pas seulement les bourses et les logements, pour plus d'informations : https://crous-normandie.fr