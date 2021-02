Rouen. Les formations Terre et Feuéligibles au CPF

Ateliers Terre & Feu, école d'art, est un réseau de centres de formation artistique qui proposent de former aux techniques de dessin, de peinture, de sculpture, de céramique...

Fondés sur une forte expérience avec des artistes confirmés, Ateliers Terre & Feu Rouen véhicule des valeurs fortes et durables : être authentiquement artistique, exigeant, polyvalent, attentif, passionné, réactif, disponible et ouvert.Que vous soyez débutant ou que vous pratiquiez les arts plastiques depuis un certain temps, nous avons une formation qui vous ressemble et qui vous attend ! Vous êtes artiste passionné, les ateliers Terre & Feu Rouen sont fait pour vous.

Au sein des formations que vous choisirez, vous pourrez développer vos compétences, actualiser vos pratiques,développer votre savoir, découvrir vos talents, améliorer vos capacités artistiques et créatives. Afin de vous assurer de la qualité de nos formations, Ateliers Terre & Feu Rouen est certifié (ISQ OPQF).

Nous délivrons le titre de Artiste-Animateur d'ateliers d'arts plastiques. Ce titre de Niveau 5 (EU) est certifié au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles). Il permet à des adultes de postuler à des emplois dans des activités de transmission des Arts Plastiques. Il permet également de développer une activité artistique personnelle.

Venez vous former à la ou les techniques de votre choix grâce au Compte Personnel de Formation (ou CPF) :Le compte personnel de formation est principalement constitué d'une somme dont son titulaire décide de l'utilisation. Ce compte vous permet de devenir acteur de votre parcours professionnel. Toutes les personnes de 16 ans et plus sont titulaires d'un compte personnel de formation.

Nos formations sont présentes sur l'application"mon compte formation" (Recherche: Artiste plasticien)

Votre module personnalisé est bâti à partir d'une sélection dans les différentes disciplines artistiques de l'école. Ce programme prend également en compte vos disponibilités dans la journée ou même le soir ou le samedi.Les inscriptions à nos formations sont possibles tout au long de l'année. Contactez-nous et organisons ensemble votre parcours artistique.

Nadège Blanc, Directrice Ateliers Terre & Feu Rouen