Rouen. Le GRETA de Rouen en quelques mots

Le GRETA est un groupement constitué par convention entre des établissements scolaires publics. Le GRETA de Rouen est présent au cœur de l'agglomération Rouennaise et Dieppoise avec 10 antennes au plus près du public : Mont-Saint-Aignan, Rouen, Canteleu, Saint-Etienne-du-Rouvray, Grand-Quevilly, Barentin, Dieppe, Eu, Forges-les-Eaux et Saint-Valéry-en-Caux.

Fort de notre partenariat avec les lycées, nous proposons des formations aux gestes professionnels

Les actions de formation que nous proposons concernent divers publics, les demandeurs d'emploi, les salariées et les individuels qui souhaitent financer leur formation.

Nous formons plus de 2500 personnes du CAP au BAC+5 dans 8 filières différentes (Commerce/vente, Industrie, Bâtiment/Travaux Publics, Hôtellerie/Restauration, Sanitaire et Social, Coiffure/Esthétique, Qualité/Hygiène/Sécurité/Environnement, et Espaces Verts).

Quelques chiffres

Un centre de formation depuis 1974

Le Premier Réseau de France

Plus de 90% de réussite aux examens !

Une présence au cœur de l'agglomération Rouennaise et Dieppoise avec 10 antennes

Une offre de formation unique comprenant plus de 100 formations du CAP au BAC+5

8 secteurs d'activités représentés pour être présent sur tous les métiers

Plus de 2500 personnes formées chaque année

+ de 1000 contrats en apprentissage

+ de 850 diplômes délivrés

+ de 80 % d'intégration réussie après un contrat en apprentissage

Des moyens pédagogiques adaptés aux profils des stagiaires #surmesure

Comment s'inscrire au GRETA de Rouen ?

Quel que soit votre profil, vous serez reçu par nos équipes filières afin d'établir ensemble votre plan de formation sur mesure et le financement adapté à votre statut.

Pour tous renseignements plusieurs possibilités :

Site internet : https://greta.ac-normandie.fr/

Mail : greta.rouen@ac-rouen.fr

Facebook : https://www.facebook.com/greta.rouen