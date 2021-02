Rouen. Le CESI forme 1600 étudiants et 600 salariés en Normandie

Catherine Gaillard, chargée de communication institutionnelle nous introduit dans ce vaste établissement.

Pouvez-vous nous présenter l'école ?

"En Normandie, CESI accueille plus de 1 600 étudiants, apprentis et alternants. Il forme également, chaque année, plus de 600 salariés d'entreprises, que ce soit dans ses locaux CESI ou au sein même des entreprises. À travers ses écoles (CESI École d'Ingénieurs, CESI École Supérieure de l'Alternance et CESI École de Formation des Managers) et son activité de recherche, il a pour objectif de préparer aux métiers de demain et d'accompagner les différentes mutations."

L'école a récemment déménagé ?

"Depuis janvier, CESI est installé sur le site Rouen Madrillet Innovation au sein du Campus Sciences & Ingénierie Rouen Normandie. Ce nouveau campus de 10 000 m2 permet à CESI d'accueillir un public de tous âges et de différents statuts. Le démonstrateur "Industrie du futur" est au cœur du bâtiment [ensemble de plates-formes technologiques équipées, tournées vers les nouvelles technologies, ndlr]. Il y a également un ensemble de locaux d'enseignement, un pôle de recherche et d'innovation, un amphithéâtre de 320 places, 3 Créativ'Lab et d'espaces de co-working. À Caen, CESI propose des formations en alternance grâce à CESI École Supérieure de l'Alternance.

D'autres nouveautés ?

CESI École d'Ingénieurs a ouvert à la rentrée 2019 un cycle préparatoire intégré. Le lancement du cycle ingénieurs spécialité Informatique est prévu à l'horizon 2021. En septembre 2020, les apprenants auront la chance de faire leur rentrée dans un nouveau campus situé à Hérouville-Saint-Clair."