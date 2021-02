Cherbourg-en-Cotentin. Fastnet Race : quelle organisation en temps de Covid-19 ?

C'est l'événement qui devrait animer les rues de Cherbourg cet été. L'arrivée, pour la première fois de son histoire, de la célèbre Fastnet Race sur le sol français... et normand. 400 navires s'élanceront de Cowes (Ile de Wight), le 8 août prochain. Les premiers devraient arriver à Cherbourg dès le lendemain, ou bien le surlendemain.

Mais alors, comment préparer une course d'une telle ampleur en temps de Covid-19 ? Comment concilier fête populaire et respect des règles sanitaires ? "Ce que nous espérons, en fonction de l'évolution de l'épidémie, c'est de pouvoir organiser a minima la compétition sans public, répond Jean-Louis Valentin, président de l'association Arrivée Fastnet Cherbourg. Nous ne le souhaitons pas, mais nous ne pouvons pas totalement écarter ce scénario." Idéalement, le village de course devrait se tenir du 7 au 15 août, sur la Plage verte.

"Un point complet courant avril"

"Nous travaillons cependant sur l'organisation complète et globale de l'événement, c'est-à-dire avec des animations, un village et une participation du public. Mais nous avons des incertitudes sur la capacité à maintenir un village. Cela dépendra de l'autorisation, ou non, des autorités…", poursuit-il.

Une décision devrait être prise au printemps. "On fera un point complet de la situation courant avril", ajoute Jean-Louis Valentin.

Malgré la situation sanitaire, cette nouvelle version de la course a attiré nombre de bateaux : 400 se sont inscrits en moins d'une heure le 12 janvier dernier, un record pour le Royal Ocean Racing Club, organisateur de la course.