Alençon. Orientation : des jeunes allient leur passion et leur futur métier

Covid-19 et distanciation obligent, pas de Salon de l'orientation en présentiel en 2021. En revanche, jusqu'au jeudi 11 février, le salon Des clics et des métiers propose à tous les collégiens, lycéens et étudiants, via le web, de découvrir une ville virtuelle de plus de 200 métiers. Ce salon, en partenariat avec Tendance Ouest, consacre une journée spéciale, mardi 9 février, à l'orientation des jeunes. Alors que ce choix est souvent très compliqué, que bien souvent les jeunes n'ont pas vraiment d'idée de leur future carrière professionnelle, nous vous proposons une rencontre avec des jeunes Normands qui ont des passions et qui ont décidé d'en faire leur métier !

Trois jeunes, trois rencontres

Premier exemple avec Manoah Duval, âgé de 19 ans. Ce féru d'automobile (né au Mans, la ville des 24 Heures !) est en BTS NDRC (Négociation Digitalisation Relation Clientèle). "Il faut aimer le contact, le challenge, en vouloir", explique-t-il. Même si après bientôt deux ans en alternance commerciale au garage Nissan à Alençon, il va sans doute s'orienter vers un nouveau métier. "Mais l'équipe est super et ça aura été une très bonne expérience", affirme celui qui passera ses examens à partir d'avril prochain.

De son côté, Sultana est en 2e année de Droit à la Fac d'Alençon, campus de Damigny. "Depuis le CM2, j'ai toujours voulu défendre les plus faibles", explique-t-elle. Naturellement, elle espère devenir avocate, "même si les études sont très dures", confie la jeune femme. "Au collège, au lycée, on est vraiment encadrés, mais là, on est vraiment livrés à nous-mêmes." Sultana conseille plutôt une école privée, et ne pas hésiter à tenter les concours des grandes écoles.

Troisième exemple avec Yanis. Lui a toujours été très bricoleur. C'est donc logiquement qu'il s'est orienté vers un DUT génie mécanique/productique, formation en deux ans, sur le site universitaire d'Alençon, après quoi il espère faire une Licence, puis entrer dans le monde professionnel, sans doute dans les bureaux d'études de l'industrie. "On a des TP, on a des cours magistraux, et ensuite, le reste, ce sont des travaux dirigés", précise-t-il.