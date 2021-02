Normandie. Covid-19 : une circulation toujours importante du virus

"Un taux d'incidence en baisse, mais une circulation toujours importante du virus", explique l'ARS mardi 2 février. Selon les derniers chiffres communiqués, le taux d'incidence dans la région est de 171,3 pour 100 000 habitants. Pour l'heure, la Seine-Maritime est le département le plus touché, avec un taux d'incidence de 197, suivi de près par la Manche (191,4), de l'Orne (180,2), l'Eure (152,2) et le Calvados (123,9). 1 385 personnes sont actuellement hospitalisées dans la région, dont 118 en réanimation. La vaccination se poursuit avec 105 710 doses injectées en Normandie. Pour l'heure, il n'est plus possible de prendre rendez-vous pour être vacciné. "Les réservations devraient reprendre au-delà du 14 février", précise l'ARS.