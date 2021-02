Cyclisme (National). Covid-19 : le week-end du Super G en Cotentin annulé

C'est une date qui compte dans le vélo français, a fortiori normand, qui vient de disparaître du calendrier 2021 des courses de niveau national. Mardi 2 février au matin, André Quentin, le créateur et ordonnateur du Super G en Cotentin, week-end composé de deux courses, la Gainsbarre à Portbail et la Gislard à Saint-Sauveur-villages, vient d'annoncer l'annulation de l'épreuve : "Deuxième victoire consécutive du coronavirus", a annoncé amer, André Quentin. "C'est avec beaucoup de regrets que j'ai pris cette décision, je pense beaucoup aux équipes qui me sont fidèles, mais la situation est trop compliquée pour les partenaires, la restauration, les hôtels et toutes les personnes qui font l'histoire du Super G." Rendez-vous est pris pour avril 2022.

Ces deux courses avaient déjà été annulées en avril 2020 et devaient avoir lieu les samedi 10 et dimanche 11 avril 2021.