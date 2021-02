Auto. Chiron Pur Sport : l'adrénaline à l'état brut

En ce moment le monde est trop anxiogène pour ne pas s'autoriser à rêver. En guise d'auto atypique du mois, totalement détachée des impératifs d'électrification massive, que diriez-vous d'un tour de circuit au volant de la Bugatti de tous les superlatifs ? Plus belle, plus agile, plus rapide… et plus chère. En délestant votre portefeuille d'environ 3 millions d'euros - hors taxes -, vous accédez de plain-pied au cercle très fermé des hypersportives de plus de 700 ch… voire beaucoup plus avec la Chiron Pur Sport. Enfin, à condition d'être patient car Bugatti ne fabrique qu'environ quatre-vingts voitures par an. C'est le prix à payer pour l'exclusivité du modèle.

0 à 100 km/h en 2,3 secondes !

Avec une puissance phénoménale de 1 500 ch et un couple de 1 600 newton-mètres, le moteur W16 8.0 litres quadri-turbo de la bête de Molsheim tourne à 200 tours de plus que la version "standard". Soit entre 6 700 et 6 900 tr/min. Elle accélère encore plus fort grâce à une boîte auto séquentielle dont les 7 rapports sont 15 % plus courts. Imaginez bondir de 0 à 100 km/h en seulement 2,3 secondes, littéralement plaqué dans le siège baquet, très confortable au demeurant ! L'entrée dans la stratosphère a lieu quelques secondes plus tard, pour atteindre 350 km/h en vitesse maxi dans la longue ligne droite des Hunaudières. La sécurité active et passive est en rapport avec la puissance de l'engin. La Chiron Pur Sport est allégée de 50 kg, avec un châssis plus rigide qui améliore l'adhérence et l'agilité en courbes. Le freinage est assuré par quatre énormes disques ventilés percés en carbone-céramique. On ne parlera pas ici des émissions de CO 2 et de la consommation moyenne de carburant, mais avec seulement soixante exemplaires produits, ce n'est pas cette hypersportive qui souillera notre planète.

Première livraison aux Etats-Unis

Les Bugatti Chiron Pur Sport sortent au compte-gouttes des ateliers alsaciens de Molsheim. La production a démarré à l'automne dernier, selon les souhaits de personnalisation de chaque client. La première vient d'être livrée aux Etats-Unis pour un fidèle client de Bugatti Greenwich, l'un des partenaires officiels de la marque tricolore aux USA. Coloris Blanc Quartz, habitacle en cuir rouge et option "Sky view" pour une vue dégagée sur le ciel.