Littérature. Crepusculo : un roman policier dont l'intrigue se passe près de Rouen

Après Le frisson de l'ange, Crepusculo est le second roman policier de Céline Ruquier Gaudriot, mettant en scène ses personnages fétiches : le capitaine Tobbias Lorsai, qui mène l'enquête sous la houlette de sa maîtresse Cécile Ledoux, commissaire de police.

La vérité tient à un fil

Dans ce roman qui tient le lecteur en haleine de la première à la dernière page, une lettre anonyme semblant évoquer un enlèvement est retrouvée sur les lieux d'un cambriolage. L'auteure nous plonge dans une étrange affaire, avec pour toile de fond l'industrie textile qui a fait jadis la renommée de Sotteville-lès-Rouen.

Quoique le roman soit très bien ficelé, l'auteure confesse une méthode de travail, plutôt originale : "Je construis l'intrigue au fur et à mesure, il n'y a pas de trame préétablie. Pour mes deux romans policiers j'ai adopté la même méthode : je me laisse véritablement porter par l'histoire et je découvre l'intrigue de la même façon que mes enquêteurs… de fil en aiguille !"

Grâce à son imagination fertile, elle parvient à tisser une trame de qualité et il faudra beaucoup de détermination à Tobbias pour parvenir à dénouer le fil de cet écheveau.

Céline est également l'auteur du scénario d'une bande dessinée consacrée à l'histoire de Sotteville, d'un livre sur les familles des commerçants du marché de Sotteville et elle situait également l'intrigue de son premier polar dans cette ville : "J'affectionne particulièrement le marché de Sotteville et m'y rends dès que possible, explique Céline Ruquier Gaudriot, qui habite le pays de Caux. C'est tout naturellement que j'y situe mes intrigues. J'ai besoin de m'imprégner des lieux de la fiction que j'écris."

Dans Crepusculo, elle évoque les immeubles de la reconstruction de Marcel Lods, un restaurant rouennais et, bien sûr, le marché qui lui est cher.

Un troisième polar en route

"Lorsque j'avais rédigé le scénario de la BD, je m'étais beaucoup renseignée sur l'histoire de la ville : les informations que j'ai pu recueillir m'ont fourni une excellente base de travail pour construire ce polar." Si Le frisson de l'ange évoquait les anciennes activités céramiques de la ville, ce dernier tome fait référence à l'industrie textile. Céline est actuellement en train de composer un troisième polar, dans la même veine, dont l'histoire commence à Dieppe : "Mais il n'est pas exclu qu'on y retrouve encore Sotteville", s'amuse Céline Ruquier Gaudriot.

Pratique. Céline Ruquier Gaudriot, Crepusculo, Yubi, 12 €, en vente sur yubigraphisme.fr ou à l'Armitière à Rouen