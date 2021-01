Le Havre. Une salle de poker clandestine démantelée dans le centre-ville

Dimanche 24 janvier, dans la soirée, la police du Havre a interpellé une trentaine de jeunes (âgés d'une vingtaine d'années) dans une salle de poker clandestine. Il s'agit tous de Havrais, dont la plupart sont connus des services de police. L'enquête a débuté il y a plusieurs mois, sur une alerte de la brigade des stupéfiants. Plusieurs semaines d'écoute et de surveillance ont permis de fermer cette salle clandestine installée dans un appartement du centre-ville. Lors de l'interpellation, 8 625 euros ont été saisis et les policiers ont découvert 19 000 euros lors de perquisitions. Seul l'organisateur, âgé de 21 ans, a été poursuivi. En comparution immédiate, il a été condamné à 12 mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende.