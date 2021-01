Alençon. A nouveau d'énormes travaux prévus dans le centre-ville

Après deux ans de travaux en 2018 et 2019 dans les rues piétonnes du centre-ville d'Alençon, celui-ci s'apprête à subir à nouveau des perturbations, durant de longs mois. Il s'agit de changer plus d'un kilomètre de réseau d'eau qui date de 110 ans et de donner un coup de jeunes à plusieurs rues. Des réunions de concertation avec les riverains sont organisées.

Sur le bas de la rue Saint-Blaise, rue Cazeau et Cours Clemenceau, un rond-point sera configuré dès la fin janvier. Puis, le chantier démarrera en février, jusqu'à fin août. A moins qu'il ne soit fractionné en deux phases, sur 2021 et 2022. Ultime option : reporter ces travaux après 2022, pour ne pas impacter les commerçants déjà affaiblis par le confinement dû à la Covid-19.

L'aménagement de la rue Saint-Blaise. - Site web ville Alençon.

Mais d'autres travaux sont aussi programmés, de février à septembre, sur le secteur des rues des Petites et des Grandes Poteries, rue du Cygne et rue Marquet.

Enfin, d'ultimes travaux sont programmés de février 2022 à juin 2022, pour les rues du Bercail et du 49e Mobiles.