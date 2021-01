Alençon. Le couvre-feu à 18 hcomplique la vie de tous les sportifs

C'est le prix à payer pour tenter de retrouver des conditions sanitaires normales. Depuis la confirmation jeudi 14 janvier par le Premier ministre Jean Castex d'un couvre-feu avancé, généralisé à 18 h sur toute la France dès le samedi 16 janvier et pour au moins 15 jours, chacun doit réorganiser sa vie. Pour aller faire les courses bien sûr, mais cette décision a également des conséquences pour tous ceux qui font régulièrement du sport, par exemple en allant courir le soir, après leur travail. "Quand on finit le boulot à 17 h 30, c'est désormais impossible d'aller courir", expliquent par exemple Vincent, Maryline et Stéphane, rencontrés à Alençon. Reste le matin avant d'aller travailler, le midi durant la pause déjeuner, ou davantage durant le week-end.