Covid-19. La Normandie, bonne élève en matière de vaccination

12 300. C'est le nombre de personnes vaccinées contre la Covid-19 en Normandie depuis le début de la campagne lancée le 26 décembre dernier, d'après les chiffres publiés lundi 11 janvier.

La Normandie est, en nombres de personnes vaccinées, la quatrième région, derrière l'Ile de France, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Lorsque l'on rapporte ce chiffre au nombre d'habitants, la Normandie est en tête des régions, avec un taux de vaccinations de 3,7 pour 1 000 habitants, contre 2,5 en Ile de France et 3,14 en Nouvelle-Aquitaine et 2,13 pour l'Occitanie.

Au total en France, 138 351 personnes ont été vaccinées parmi les publics prioritaires définis par les autorités sanitaires.