Football (National 2). À l'arrêt forcé, le FC Rouen essaie de rester dans le rythme

Plus de deux mois de vide et peu d'espoir d'en sortir prochainement. Le vendredi 8 janvier, comme depuis le gel du championnat de National 2 en octobre, les joueurs du FC Rouen n'ont que l'entraînement pour s'adonner à leur métier et à leur passion. Si le terrain est presque gelé, la motivation des troupes reste intacte. "C'est vraiment important, mais j'ai surtout la chance d'avoir un groupe de super mecs", apprécie l'entraîneur David Giguel.

Une adaptation permanente

Forcément, pour garder tout le monde concerné, le staff a dû s'adapter. "On essaye de faire des choses différentes. Ça passe notamment par des ateliers plus ludiques", précise le coach des Diables rouges. Pour l'exemple, la séance du jour a beaucoup tourné autour de tennis-ballon et d'exercices de conservation de balle.

Une formule qui semble convenir au groupe, à l'image du défenseur central et capitaine Nicolas Burel, même si quelque chose manque forcément : "On est des compétiteurs, donc c'est pas pareil... Mais nous restons concentrés, c'est notre métier d'être prêt si ça reprend."

Sur ce point, David Giguel veut rester optimiste, sans toutefois se précipiter. "Ce sera difficile avant mars. De toute façon, il faudra passer par des matches amicaux. On n'improvise pas de reprendre la compétition comme ça, sur un simple claquement de doigts, prévient le technicien. Ce dont on a besoin, c'est d'avoir des dates pour organiser notre calendrier mais pour l'instant on est encore dans le flou."