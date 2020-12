Calvados. Onze blessés, dont cinq enfants, dans un accident près de Lisieux

Quatre voitures se sont percutées dans un violent accident sur la D511 au Mesnil-Simon près de Lisieux, jeudi 24 décembre peu après 17 heures. La route a été totalement coupée à la circulation le temps de l'intervention des secours. Au total, onze blessés sont à dénombrer dont huit sont de nationalité portugaise, précisent les sapeurs-pompiers du Calvados.

Deux blessés graves

Deux ont été pris en charge en urgence absolue : un jeune homme de 13 ans qui a été transporté vers le CHU de Caen et une fillette de 7 ans, ressortissante portugaise, qui a été héliportée par Dragon 50 vers le CHU.

Les neuf autres blessés sont considérés en urgence relative avec quatre hommes âgés de 15, 21, 36 et 44 ans et cinq femmes âgées de 11, 16, 37, 40 et 46 ans. Elles ont été transportées vers les hôpitaux de Caen, Lisieux et Falaise.

24 sapeurs-pompiers, venant des centres de secours de Lisieux, Livarot, Mézidon et Saint-Pierre-en-Auge sont intervenus sur les lieux de l'accident.