Saint-Lô. La messe de Noël en direct sur Tendance Ouest

Le jeudi 24 décembre 2020, à 22h30, la radio Tendance Ouest retransmet en direct la messe de la nuit de Noël durant laquelle les chrétiens célèbrent la commémoration de la naissance de Jésus de Nazareth.

Notre-Dame de Saint-Lô

La célébration sera retransmise depuis l'église Notre-Dame de Saint-Lô (Manche). Un monument de style gothique qui a été très endommagé par la la bataille de Normandie. Sa restauration a été longue et entraina de vives polémiques entre les partisans d'une reconstruction à l'identique et ceux souhaitant conserver la ruine de la façade et en faire un mémorial. C'est finalement ce projet "contemporain" qui fut retenu. Confronté à des difficultés techniques, le chantier ne s'acheva qu'en 1972. L'église Notre-Dame est aujourd'hui le mémorial de la destruction de la ville de Saint-Lô lors de la seconde guerre mondiale.

Le messe sera présidée par le père Thierry Anquetil, vicaire général du diocèse de Coutances, administrateur des paroisse de Saint-Lô et Agneaux depuis le 6 juin 2020.