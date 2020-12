Football (Ligue 2). Le SM Caen renoue avec la victoire à Dunkerque (2-3)

Un succès, enfin. Après quatre rencontres sans victoire, le Stade Malherbe Caen s'est imposé 3 buts à 2 sur la pelouse de l'USL Dunkerque, vendredi 18 décembre. Ce sont les Nordistes, coachés par l'ancien entraîneur de Malherbe, Fabien Mercadal, qui ont ouvert le score au quart d'heure de jeu (Kebbal, 16e). Mais Yoann Court a permis à Caen d'égaliser rapidement dès la 18e minute, avant un but de Nicholas Gioacchini avant la pause (45e). Les Malherbistes enfonçaient le clou à la 74e minute avec le premier but en professionnel de Kélian Nsona lancé par Jessy Deminguet. Dunkerque est parvenu cependant à réduire l'avance avec un but sur corner (88e). Le match s'est terminé par un pénalty manqué de Benjamin Jeannot (92e).

Le SMC est sixième au classement provisoire de Ligue 2. Il affrontera Sochaux à domicile mardi 22 décembre, avant la trêve.