Euro-2020 de hand: les Françaises en finale après leur victoire contre la Croatie

Les coéquipières de Siraba Dembélé affronteront la Norvège ou le Danemark dimanche (18h00) pour leur deuxième finale continentale consécutive après le sacre à domicile à Paris-Bercy il y a deux ans contre la Russie.

Depuis la création du Championnat d'Europe dames en 1994, seul le Danemark dans les années 1990 et la Norvège dans les années 2000 et 2010, ont réussi l'exploit de conserver leur couronne continentale d'une édition à l'autre.

Au Danemark depuis deux semaines et demie, les Françaises réalisent un parcours quasiment sans faute. Elles se sont imposées contre le Monténégro (24-23), la Slovénie (27-17), le Danemark (23-20), l'Espagne (26-25) et la Croatie (30-19), et ont fait match nul contre la Russie (28-28).

Face à la Croatie, véritable surprise de cet Euro-2020 et qui disputait pour la première fois une demi-finale d'un grand championnat, les joueuses d'Olivier Krumbholz ont survolé la première période et ont infligé à leurs adversaires un écart de dix buts à la pause (15-5).

Plus en difficulté en début de seconde période, les Bleues ont rapidement remis de l'ordre dans leurs rangs, notamment en défense, et ont exploité interceptions et pertes de balles des Croates pour vivre la fin de la rencontre sereinement.

"On a faim"

"On les a pris à la gorge, on perd peu de ballon en première mi-temps, et la deuxième mi-temps on a déroulé, c'est une belle place en finale", a savouré Olivier Krumbholz au micro de BeIn Sports à l'issue de la rencontre, assurant que les Bleues jetteront "toutes leurs forces dans la bataille puisque ce sera le dernier match".

"On a faim, on va tout faire pour aller chercher cette médaille d'or. On s'est battu jusque là et on espère que dans deux jours on va être récompensées", a prévenu la demi-centre Grâce Zaadi.

Cette qualification pour la finale de l'Euro-2020 assure aux Françaises un cinquième podium international en six grandes compétitions: elles ont décroché la médaille d'argent aux JO-2016, le bronze à l'Euro-2016 et l'or au Mondial-2017 et à l'Euro-2018. Pour l'Euro-2020, ce sera donc l'or ou l'argent.

Seul point noir sur l'olympiade entre Rio-2016 et Tokyo-2020 (décalé à l'été 2021 en raison de la pandémie de Covid-19), l'élimination dès le premier tour du Mondial-2019 il y a un an à Kumamoto au Japon (13e place), qui appartient désormais au passé et est définitivement rangé au placard des mauvais souvenirs.