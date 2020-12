Calvados. Des recettes de Noël pour les enfants, faciles à faire et accessibles

Bûche de Noël, sablés aux épices ou encore glaçage, Nathalie Marion, fille de traiteur, réalise des vidéos YouTube de chez elle, à Hermanville-sur-Mer, qu'elle diffuse ensuite sur sa chaîne Mini Cuistot. "Pendant le premier confinement, mon petit-fils était loin et, pour rester en contact, je me suis dit que c'était le bon moyen de garder le lien. C'est aussi le moyen de transmettre les recettes familiales aux plus petits." A l'approche des fêtes, les recettes tournent autour du thème de Noël. "Ça permet d'occuper toute la famille, de leur apprendre à bien manger avec de bons produits et de ne pas oublier les bonnes recettes d'antan", sourit-elle. En plus des vidéos spéciales pour Noël, avec des explications pas à pas, des fiches recettes sont également disponibles. "J'ai un site internet qui s'appelle Coach réception, c'est destiné aux adultes, avec des conseils pour organiser leurs repas lors d'événements. Sur le site, il y a une rubrique 'Recette enfants', avec celles de Noël à retrouver." Au menu pour cette fin d'année : une entrée en forme de sapin, un burger de Noël et un dessert tout chocolat.