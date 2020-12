Saint-Lô. Collégien brûlé : six mois avec sursis pour la professeure et le directeur

Une professeure et le principal du collège Pasteur, à Saint-Lô, ont été condamnés à six mois de prison avec sursis mercredi 16 décembre, par le tribunal correctionnel de Coutances. Le 1er juin 2017, cet élève avait été grièvement brûlé lors d'une expérience avec de l'éthanol et avait dû subir des greffes de peau au front, à la paupière et au bras.

Le parquet a reproché à cette professeure de physique chimie d'avoir versé le produit directement du bidon sur un récipient en chauffe et de ne pas avoir lu la fiche sécurité du produit. Au principal, qui ne s'est pas présenté à l'audience, il était reproché les absences d'équipement de protection et du document unique de prévention des risques ainsi qu'une mauvaise ventilation de la salle. Dans sa décision, le tribunal a estimé que les deux prévenus étaient coupables, même si la professeure s'est déclarée seule responsable au procès : le principal aurait dû finaliser le document unique de prévention des risques et s'assurer du bon usage des produits dangereux.

Avec AFP