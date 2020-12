Élections régionales. Marie Le Vern se positionne en lançant le Printemps normand

"Une démarche collective [...] afin de construire la Normandie de demain." C'est ainsi que se présente le Printemps normand, dans un communiqué adressé mercredi 16 décembre, qui veut réunir "citoyens, militants et élus de tous les territoires de la région".

Future candidate aux régionales ?

Parmi les signataires, figure Marie le Vern, conseillère départementale de la Seine-Maritime sur le canton d'Eu et native de Bois-Guillaume. S'il ne s'agit pas encore d'un acte de candidature en vue des élections régionales du mois de juin 2021, le lancement de ce Printemps normand confirme les informations selon lesquelles l'ancienne députée pourrait porter la liste de gauche aux élections, face notamment au président sortant, Hervé Morin.

"Ca se joue entre Marie Le Vern, soutenue par les socialistes de Haute-Normandie, et Laurent Beauvais, qui a les faveurs de la Basse-Normandie en tant qu'ancien président de la Région", confiait, il y a quelques jours à Tendance Ouest une source politique bien informée. Avec l'espoir Bernard Cazeneuve qui s'est essoufflé et la confirmation du refus de Nicolas Mayer-Rossignol de s'engager en tête de liste, les socialistes sont à la recherche de leur candidat.

Une quarantaine de soutiens

Marie Le Vern explique ainsi qu'elle se "réjouit de l'enthousiasme, du courage et de la force qui déjà se dégagent des femmes et des hommes qui ont décidé d'aller de l'avant, ensemble, pour construire une alternative à la droite qui a fait reculer la Normandie depuis 5 ans et pour œuvrer au rassemblement des citoyens, de la gauche et de l'écologie".

Heureuse de vous présenter le printemps Normand : un mouvement porté par des citoyen. ne.s engagé.e.s et des élu.e.s, de gauche, écologistes, radicaux, libres résolus à construire une autre région. Rejoignez nous ! https://t.co/4bZapGEvE7 pic.twitter.com/ESYrTLEOKf — Marie Le Vern (@Marie_LeVern) December 16, 2020

Une quarantaine d'élus ont signé en ligne "l'appel du Printemps normand", dont la députée Laurence Dumont, le sénateur Jean-Michel Houllegatte ou encore le maire de Cherbourg Benoit Arrivé.