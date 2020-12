Espagne: Benzema propulse le Real vers les premières places

Étincelant lors du derby de Madrid remporté 2-0 par la "Maison blanche" samedi, l'avant-centre français (32 ans) a marqué le doublé de la victoire, de la tête (75e) et du pied droit dans les arrêts de jeu (90e+2), alors que Toni Kroos avait précédemment offert l'avantage aux Madrilènes d'une reprise limpide sur une remise de Vinicius juste avant la mi-temps (45e+1).

Ander Capa, sorti de sa défense pour rejoindre les avant-postes, avait égalisé à 1-1 pour Bilbao, en deux temps, sur un une-deux avec Oscar De Marcos (52e). Un but à l'image de l'ambition dévorante des Basques, qui n'ont rien lâché même réduits à dix, jusqu'au coup de sifflet final, pour tenter d'accrocher un résultat à Madrid.

Mais le champion en titre est bien de retour au sommet : après un passage à vide au début de l'hiver, avec deux défaites à domicile en Liga, et deux faux-pas en C1, le Real Madrid, bien aidé par l'exclusion prématurée de Raul Garcia (12e) pour deux grosses fautes sur Kroos, a confirmé sa bonne dynamique en se basant sur le retour en forme des hommes forts de Zinédine Zidane : Benzema et Kroos, évidemment, mais aussi Sergio Ramos, Dani Carvajal, ou Luka Modric.

Benzema a encore une fois éclaboussé de son talent le stade (vide) Di Stefano (au centre d'entraînement du Real Madrid), avec des gestes de grande classe, à l'image de cette remise du dos à la 10e minute, et de ce dribble audacieux dans la surface basque à la 23e.

Benzema, "c'est le meilleur"

"Son palmarès, tout ce qu'il a accompli ici parle pour lui-même. Pour moi c'est le meilleur (avant-centre français de l'histoire), oui, c'est très clair", a affirmé Zinédine Zidane en conférence de presse d'après-match.

"Aujourd'hui, c'est un joueur plus mûr. Mais il a toujours démontré que ce n'est pas un N.9 pur, il ne pense pas qu'à marquer. C'est pour ça qu'il me plaît tant, je l'adore, il n'a pas que les buts en tête. Il intervient dans le jeu, s'il faut faire la passe à un coéquipier il la fera... C'est ce qui me plaît dans son football. Il a les deux côtés (buteur et attaquant complet)", a encensé le technicien marseillais.

Revenus de blessure, Carvajal et Ramos, le capitaine, ont apporté au rideau blanc une assurance disparue pendant leur absence, mais n'ont pas empêché les Basques d'inscrire un but pour honorer le duel le plus prolifique de l'histoire de la première division espagnole (593 buts marqués entre les deux équipes en 178 rencontres avant mardi soir).

Avec un calendrier plutôt favorable jusqu'à la fin de l'année civile (avec des matches contre Eibar, Grenade et Elche), le Real Madrid peut ambitionner de reprendre son fauteuil de leader pour le début de l'année 2021.

Tout le contraire du FC Barcelone, en grandes difficultés en championnat (8e) à neuf points du trio de tête, et qui reçoit mercredi (21h00) au Camp Nou le leader de Liga, la Real Sociedad.

Résultats de la 19e journée :

Mardi 15 décembre (en heures GMT)

Real Madrid - Athletic Bilbao 3 - 1

