Normandie. Frédéric Scellos est candidat à la direction de l'UFR STAPS de Caen. Entretien

Rencontre avec Frédéric Scellos, candidat à la direction de l'UFR STAPS de Caen, centre universitaire de formation des futurs professeurs de sports, mais aussi de beaucoup de métiers du sport.

Frédéric Scellos, pourquoi être

candidat à la direction de l'UFR STAPS de Caen ?

Tout s'est fait très vite, en réalité. L'ancien directeur a démissionné le 30 novembre, l'appel a candidatures a été lancé le 2 décembre. Face à une situation de désarçonnement de l'UFR, j'ai alors bâti un projet pour les 1 300 étudiants. Ce projet est basé sur la confiance et l'ouverture au monde extérieur.

La conjoncture est là, c'était le moment d'y aller.

Justement, ce projet pour les étudiants, quel est-il ?

Ce qui guide mon projet, c'est la méthode d'abord. J'ai monté un road-book avec trois préoccupations.

En premier lieu, l'avenir des étudiants : aujourd'hui, ils sont nombreux dans la précarité, il faut les accompagner. Ensuite, réaffirmer l'identité d'une unité pluri-disciplinaire. On a cinq mentions : santé, éducation physique, entraînement, management et ergonomie. Il faut établir des ponts. Et puis l'humain. On doit accompagner nos étudiants et les emmener vers l'excellence. Pour cela, revoir totalement l'organisation de la direction et des statuts est essentiel.

Si je suis nommé, je proposerai de nommer trois directeurs adjoints pour que chaque secteur soit suivi au quotidien.

Et l'image des STAPS, quelle est-elle ?

Aujourd'hui, on a une image qui a évolué, ceux qui viennent sont motivés. Pour certains, ils sont dans le sport et aiment réellement ça, mais ils n'ont pas d'engagement associatif pour la plupart. Non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais plutôt parce qu'ils ne peuvent pas.

Nos études ne sont pas faites pour que les étudiants s'engagent. Il faut que cela puisse changer.

Un dernier mot sur la place de l'UFR STAPS dans les Jeux Olympiques de 2024 ?

Clairement, on doit tenir une place centrale dans la notion de base arrière des Jeux qu'a la Normandie. Il faut évidemment se mettre en relation avec le Comité Régional olympique et sportif en premier lieu, et avec les ligues sportives.

Nous voulons être un partenaire incontournable.