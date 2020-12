Orne. Des salles à disposition des artisans et agents du bâtiment pour déjeuner

En raison de la crise sanitaire et du confinement, le Conseil départemental de l'Orne a lancé un appel aux maires en leur demandant la mise à disposition de salles pour permettre aux artisans, agents des entreprises du bâtiment et des travaux publics de déjeuner le midi à l'abri. De nombreuses communes ont d'ores et déjà répondu favorablement à la demande. La liste des salles ouvertes sera envoyée aux représentants des entreprises du bâtiment et des travaux publics.