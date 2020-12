Hockey sur glace (Ligue Magnus). Reprise du championnat et nouvelle victoire pour les Dragons de Rouen

Le match

Déjà leaders avant la coupure, les Jaune et Noir ne tardent pas à ouvrir le score dans cette rencontre sur la glace des Diables Rouges de Briançon vendredi 11 décembre, à la suite d'un rebond laissé par le portier adverse qui profite à Rolands Vigners après un peu plus d'une minute de jeu. Une avance doublée cinq minutes plus tard, sur la première supériorité numérique de la rencontre, sur un lancer de Nicolas Deschamps dévié par Joël Caron. Juste après le retour de la première pause, c'est au tour du défenseur Maxim Lamarche de s'introduire dans la défense adverse. Sur une jolie feinte qui élimine son défenseur direct, il lance en pleine lucarne pour le 3-0. Les joueurs de Fabrice Lhenry continueront d'enfiler les buts par Pierre Crinon et ne seront pas vraiment inquiétés jusqu'à la fin de la rencontre et un dernier but en cage vide, signé Loic Lampérier.

Prochain rendez-vous

Les Dragons de Rouen disputeront leur 16e de finale de la Coupe de France face aux Gothiques d'Amiens vendredi 18 décembre, à partir de 20 h 30.