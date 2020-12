[Portrait] Caen. Férue de jeux de société, Annelyse Choin a fait de sa passion son métier

Il y a ceux qui préféraient taper dans un ballon, jouer à la marelle ou encore construire des châteaux forts et puis il y a Annelyse Choin. Cette Caennaise passait plutôt ses après-midi d'enfance dans la maison à lire ou à jouer aux jeux de société. "J'ai joué à la barbie jusqu'à l'âge de douze ans", sourit-elle. Se sont enchaînées des dizaines de parties de belote avec ses parents et son grand frère. Une manière pour elle de partager de bons moments en famille. "On se bagarrait souvent avec mon frère. Le jeu était un moment où je pouvais montrer que je pouvais gagner contre lui." Qui est-ce ? et Dix de chutes, étaient ses jeux préférés.

Son salon ? Un vrai musée de jeux de société !

Se qualifiant comme une joueuse très tactique, cette passionnée de jeux de société s'est d'abord lancée dans des études de psychologie pour "travailler avec les enfants" puis s'est orientée vers une licence administration économique et sociale. Concevoir des jouets l'intéressait. Au cours de sa scolarité à Rennes, elle a fait la découverte du métier de ludothécaire, profession qu'elle exerce depuis plus de dix ans. "Les autres jeunes de ma promo m'ont transmis la passion pour les jeux modernes car moi, je ne connaissais que les grands classiques. On jouait à des jeux d'ambiance tous les soirs." À Caen, avec sa ludothèque Etre et Jouer, Annelyse Choin vise un public éclectique. Elle se déplace et intervient dans les maisons de retraite, les écoles, les médiathèques ou encore les centres de loisirs. Elle anime des ateliers mais propose aussi de la location à domicile. Les clients ont l'embarras du choix ! Environ 900 jeux sont rangés à la perfection dans les bibliothèques de son salon ainsi que 250 jouets de type puzzles, jeux de construction ou jouets en bois à l'étage. "Il faut aimer jouer mais surtout aimer faire jouer les autres pour être ludothécaire. Il faut savoir rendre le jeu vivant et réussir à transmettre les règles du jeu." Et ceci avec une grande pédagogie. "Quelqu'un de très joueur sait ce que veut dire 'défausser une carte'. Ce n'est pas le cas de tout le monde."

Des jeux sur commande

À 37 ans, Annelyse Choin ne fait pas que jouer et animer. Sa passion va beaucoup plus loin. Elle se souvient "aimer jouer seule et inventer de nouvelles règles" depuis son plus jeune âge. "Je fais aussi très attention aux graphismes. Cela nous plonge dans un univers."

Elle a déjà créé des jeux sur commande pour la bibliothèque Alexis de Tocqueville en attendant de confectionner et éditer son propre jeu d'ici les deux prochaines années. Un challenge qui ne se jouera pas à pile ou face...