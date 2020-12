Seine-Maritime. Chalutiers géants au large de Fécamp : un armateur s'explique

Dimanche 6 décembre, l'association Pleine Mer révélait la présence de huit chalutiers géants au large de Fécamp. Ces navires sont capables de pêcher jusqu'à 200 tonnes de poisson par jour. Cette présence a créé émoi et questionnement, voire indignation. En fait, la présence de cette flotte n'est pas une nouveauté. Cela fait plusieurs dizaines d'années que ces chalutiers pêchent le hareng en fin d'année au large de nos côtes (moins de deux mois de pêche par an). Parmi ces huit bateaux, il y en a quatre français, un anglais et les autres sont allemands et néerlandais.

France Pélagique exploite deux de ces chalutiers géants : Scombrus (2020 - immatriculé à Concarneau) et Prins Bernhard (1983 - immatriculé à Fécamp). Des chalutiers de 80 mètres. Geoffroy Dhellemmes, son PDG, a tenu à réagir aux polémiques. L'armateur existe depuis 1988. Son siège social est basé à Paris. Il emploie 70 à 80 marins, tous Français (essentiellement des Bretons et des Normands). France Pélagique est donc spécialisée dans la pêche pélagique surgélatrice. La pêche pélagique se pratique entre deux eaux et concerne quatre espèces (hareng, maquereau, merlan bleu et chinchar). La pêche en fin d'année, au large des côtes normandes, concerne le hareng. "Une pêche qui se pratique depuis des décennies", explique Geoffroy Dhellemmes. Ses navires restent en mer 15 jours à trois semaines. Les poissons sont congelés sur place puis débarqués aux Pays-Bas, "puisqu'il n'existe pas de magasin frigorifique congélateur en France".

"Dire qu'un chalutier peut pêcher 200 tonnes de poisson par jour, ça ne veut rien dire. Il y a des quotas à respecter. La biomasse de hareng est évaluée à 1,5 million de tonnes et l'Europe a établi un quota de 380 000 tonnes pour 2020. Peu importe la capacité d'un navire, le quota ne peut pas être dépassé. Pour ce type de pêche, il est plus viable d'avoir de grosses unités. Le hareng se vend peu cher, entre 30 et 50 centimes le kilo. Les petits chalutiers se sont détournés de cette pêche depuis une trentaine d'années, faute de rentabilité. Nous ne sommes pas en concurrence avec les artisans. Le reste de l'année, on travaille dans d'autres zones de pêche dans lesquelles ils ne peuvent pas aller de par leur taille et l'équipement de leurs navires." Geoffroy Dhellemmes s'interroge sur les polémiques. "C'est assez récent. On en parle depuis environ un an. C'est à la mode de taper sur les gros. On est pourtant très surveillés et contrôlés. On n'a rien à cacher. On fait les choses de façon respectable, vertueuse et on prend notre part de responsabilité dans le maintien de la biomasse. C'est tout notre intérêt."