Orne. Fin du gaz dans les logements neufs : un député réagit

La ministre de l'Environnement, Barbara Pompili, s'est exprimée fin novembre sur la réglementation environnementale 2020, dans laquelle figure la fin de l'énergie gaz dans les maisons et logements neufs dès 2021. Le député de l'Orne Jérôme Nury a réagi à ce sujet. "Cette annonce a créé une immense surprise car elle stigmatise l'énergie gaz", écrit-il.

Selon le politique, "ce bannissement est totalement incompréhensible. En premier lieu parce que la précédente réglementation thermique de 2012 favorisait l'usage du gaz, car vertueux en termes de rejet de CO 2 . Le gaz, c'était écolo hier et aujourd'hui, ça ne l'est plus."

Le député s'interroge : "Qui va être pénalisé par ce tango énergétique ?"