Orne. Confinement : les musiciens s'adaptent pour donner cours

Alors que les commerces ont pu rouvrir leurs portes, les professeurs de musique, eux, ne peuvent toujours pas reprendre les cours en présentiel. Pas toujours évident de donner des cours par Skype, surtout quand on est professeur de percussions. C'est le cas de Benjamin Agostini, professeur de batterie à Alençon, dans le magasin MusicAlençon. "J'ai plus d'une soixantaine d'élèves âgés de 5 à 62 ans. J'ai dû m'adapter", explique-t-il. Pour ce professeur, pas question de donner cours par Skype. "Avec la batterie, c'est compliqué. On utilise tout le corps", raconte le musicien. C'est donc dans son bureau que Benjamin Agostini s'est installé un petit studio, dans lequel il tourne chaque semaine pas moins de dix vidéos. "J'ai deux téléphones avec lesquels je filme le haut de mon corps et mes pieds", explique-t-il. Ainsi, ses élèves peuvent poursuivre l'entraînement de leur instrument. "On maintient le lien, c'est important. Ils peuvent continuer à jouer, c'est ce qui compte", termine le professeur. Ce dernier espère reprendre ses cours normalement le mardi 15 décembre.