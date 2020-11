Orne. A Alençon et Flers, cinq dimanches d'ouverture pour les commerces

A l'instar de la Manche et du Calvados, dans le département de l'Orne, les maires des villes de Flers et Alençon ont autorisé par des arrêtés municipaux l'ouverture des boutiques ce dimanche 29 novembre de 9 h à 12 h 30 puis de 14 h à 19 h. Tous les commerces pourront donc ouvrir leurs portes à l'exception des concessions automobiles et des magasins d'ameublement. A l'approche des fêtes de fin d'année, les commerces pourront aussi travailler tous les dimanches du mois de décembre.