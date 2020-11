Montivilliers. Un colis suspect découvert devant une école

Un colis suspect a été découvert, jeudi 19 novembre vers 10 heures, devant l'entrée de l'école Charles-Perrault à Montivilliers. Les enfants et le personnel de l'école ont été mis en sécurité à l'intérieur de l'école puis rassemblés et accompagnés vers l'école Jean de la Fontaine par les enseignants et le personnel de la Ville. 20 personnes, des riverains, ont été évacuées. Une salle municipale a été ouverte pour les accueillir. Un périmètre de sécurité est mis en place. L'avenue Wilson et la rue des Lombards sont fermées.