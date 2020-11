Gouville-sur-Mer. Grandes marées : la rive à nouveau attaquée par les vagues

Samedi 14 et dimanche 15 novembre, les côtes de la Manche ont subi l'assaut des grandes marées, avec des coefficients allant jusqu'à 109 dimanche soir et ce lundi 16 novembre au matin, conjuguées à de fortes rafales. Plusieurs communes de la Manche ont été touchées, comme Gouville-sur-Mer, située côte ouest, à proximité de Coutances. La maire de la commune Béatrice Gosselin était sur place ce lundi matin pour constater les dégâts. "Notre route, qui est juste en limite de la protection rocheuse, qu'on a mise en urgence au mois de février l'année dernière, est attaquée. Le sable part sous les rochers qui s'enfoncent dans l'estran et le dessous de la route est endommagé, léché par les vagues." Les bordures de la route risquent de s'écrouler. "Nous allons mettre des enrochements au pied de la route", explique la maire.

Des travaux de renforcement provisoire ont débuté ce lundi à la mi-journée et devraient durer deux à trois jours. La rue du Beau-Rivage, située entre la dune et les deux campings, est fermée à la circulation pendant la durée du chantier.