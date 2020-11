Rouen. Meurtre d'une prostituée transgenre en 2016 : 30 ans de prison en appel

Un homme de 38 ans a été condamné vendredi 13 novembre en appel à Évreux à 30 ans de réclusion pour le meurtre d'une prostituée transgenre péruvienne, en 2016, à Rouen. La cour d'assises d'appel de l'Eure a suivi les réquisitions du parquet général et confirmé la condamnation prononcée en première instance en juillet 2019 par la cour d'assises de Seine-maritime à l'encontre de Mimoun Moumni.

L'homme, qui a toujours nié les faits, "réfléchit à un pourvoi en cassation", a indiqué à l'Agence France Presse son avocat, Guillaume Routel. Il n'a pourtant "prononcé aucun mot du début jusqu'à la fin de l'audience", a ajouté son conseil qui a plaidé l'acquittement. L'accusé est condamné pour le meurtre de Luis-Fernando Z., âgé de 53 ans, retrouvé mort dans la nuit du 20 au 21 février 2016 dans l'escalier de son immeuble, une blessure à l'arrière du crâne. Les enquêteurs avaient un moment cru à une chute accidentelle. Mais la mort par une balle de petit calibre, non décelée par le médecin légiste, avait été établie quelques jours plus tard, lors de l'autopsie.

L'homme est aussi condamné pour violence avec arme, pour avoir agressé de six coups de couteau une autre prostituée transsexuelle péruvienne en mai 2015. Cette dernière avait par la suite recroisé son agresseur et noté son numéro de plaque d'immatriculation qu'elle a communiqué à la police lors de l'enquête sur le meurtre, a expliqué Cécile Madeline, avocate de la famille de la défunte et de la prostituée agressée en 2015.

L'accusé écope en outre de cinq ans de suivi socio-judiciaire et se voit interdire de venir à Rouen pendant cinq ans.

Avec AFP