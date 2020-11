Saint-Étienne-du-Rouvray. Portes ouvertes virtuelles à l'ESIGELEC [Publireportage]

Les portes ouvertes dans les écoles ne sont plus possibles, confinement oblige, mais une école d'ingénieurs s'organise en Normandie pour vous faire vivre une expérience originale. L'ESIGELEC propose une journée portes ouvertes virtuelle le samedi 28 novembre : suivez une visite virtuelle 360° des laboratoires d'enseignement guidée par deux étudiants, inscrivez-vous à l'une des conférences ou venez échanger par tchat sur l'un des stands virtuels.

Trois conférences sont programmées: programme ingénieur, devenir ingénieur par l'apprentissage ou le concours avenir post bac.

Six stands permettront d'aller à la rencontre des équipes et des étudiants: Admissions Bac Spé DUT BTS L3 M1, pédagogie, alternance ou formation continue, international, métiers, vie associative.

"Tout est prévu pour que vous ayez une réponse à toutes vos questions, et viviez une expérience inédite !" annonce Sandra Saas, directrice communication de l'école.

Une école à la pointe des nouvelles formes pédagogiques

L'ESIGELEC, à Saint Etienne-du-Rouvray près de Rouen, forme en cinq ans des ingénieurs généralistes dans les Systèmes Intelligents et Connectés. Au-delà de leur maîtrise technologique les étudiants acquièrent une capacité d'adaptation rapide à l'entreprise, l'esprit d'initiative, l'aptitude à la communication et au management et une forte ouverture internationale.

Pour cela, le programme de l'ESIGELEC se base sur une pédagogie par "projets", et sur les nouvelles formes de pédagogie active. "On utilise par exemple l'apprentissage par problème, la pédagogie inversée, ou les serious games…"

Après un tronc commun généraliste, quinze dominantes toutes bilingues anglais-français sont proposées en 4ème année : Electronique Automobile et l'Aéronautique - Energie et Développement Durable - Génie Electrique et Transport - Big Data - Numérique - Télécom - Cybersécurité - Robotique - Systèmes Embarqués (Véhicule Autonome ou Objets Communicants) - Mécatronique - Systèmes Médicaux - Ingénieur d'Affaires (Informatique, réseaux ou Distribution énergie et signaux) - Finance

50% des étudiants en alternance

Dans l'enseignement supérieur, l'apprentissage apporte une complémentarité entre enseignement théorique et application concrète en entreprise. "Avoir une première expérience professionnelle grâce à l'alternance lorsque l'on arrive sur le marché de l'emploi est un atout indéniable, car en réalité les entreprises apprécient la capacité d'innovation des jeunes étudiants", assure la directrice communication.

Chaque année 120 élèves choisissent l'apprentissage sur les 3 années du Cycle Ingénieur (Bac+3 à Bac+5). A ceci s'ajoutent 30 places pour intégrer l'apprentissage en début de 4ème année pour 2 ans, et des contrats de professionnalisation en dernière année.

"Sur une promotion d'environ 450 étudiants diplômés ESIGELEC, la moitié auront effectué leur scolarité en alternance."

L'apprentissage concerne l'ensemble des 15 dominantes de l'école. Le financement des études est pris en charge par la Région Normandie et par les entreprises par l'intermédiaire de la taxe d'apprentissage. "L'apprenti perçoit un salaire pendant ses 3 années de formation et ne paie pas de frais de scolarité", souligne Sandra Saas.

Un parcours riche, à la carte

L'école bénéficie de 95 accords universitaires dans 45 pays. Chaque étudiant passe au minimum un semestre à l'étranger (3 mois pour les apprentis), et pour certains jusqu'à 18 mois. 22 bi-diplômes sont proposés au Canada, Etats Unis, Chine, Royaume Uni, Irlande, Finlande, Allemagne. De plus les étudiants bénéficient d'un environnement international au quotidien avec 35 % d'étudiants internationaux ( d'Afrique, de Chine, d'Inde, d'Europe) et 50 visiting professors d'universités prestigieuses!

Pour ceux souhaitant afficher une double compétence, les étudiants ont l'opportunité de faire un double diplôme Grande Ecole avec Neoma Business School, Audencia Business School ou IMT Business School, avec une prolongation du cursus de 6 mois à 1 an.

Le laboratoire de recherche en systèmes électroniques embarqués, IRSEEM, ouvre ses plateformes technologiques de pointe dans le cadre de la pédagogie par projets, ou de thèses. Ses travaux portent sur la robotique, le véhicule électrique autonome, le développement durable, l'énergie, l'e santé…

Une insertion rapide

96% des jeunes diplômés sont embauchés en moins de 4 mois. "L'ESIGELEC est école cible de nombreuses entreprises, qui interviennent dans le cursus, ce qui garantit une insertion rapide." (salaire moyen : 39K – 42K €).

Parmi les métiers exercés par la dernière promotion on trouve de nombreux diplômés dans le Numérique, mais aussi des ingénieurs finance, véhicule autonome, Big Data, ingénieurs en systèmes médicaux, cybersécurité, en Intelligence Artificielle, ou encore des startuppers dans le domaine des objets connectés ou des étudiants continuant en thèse dans le laboratoire de l'école…

L'école est reconnue: créée en 1901, elle est habilitée par la CTI, affiliée à l'Institut Mines Télécom, membre de l'UGEI (Union des grandes Ecoles Indépendantes) et membre de la Conférence des Grandes Ecoles. Elle est aussi labellisée EESPIG, (Etablissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général) par le Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation.

Des profils variés

L'accès en 1ere année (Cycle Prépa intégré) s'effectue par la Concours Avenir pour les Terminales générales (spécialités scientifiques) ou STI2D

En 3ème année, l'accès est ouvert sur concours pour les élèves de Math Spé, de DUT BTS ou de L3.

Le cycle ingénieur s'effectue en statut étudiant ou alternant. "L'alternance n'est restreinte à aucune provenance", que ce soit après avoir suivi la prépa intégrée de l'école ou après Math Spé, DUT BTS, Licence.

"Rendez-vous le 28!"

RDV le samedi 28 novembre de 10h à 17h sur le site web de l'ESIGELEC.