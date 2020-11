13 novembre. Attentat terroriste : "Rien ne sera comme avant mais la vie continue"

Cinq ans déjà que de terribles attentats frappaient la France, le vendredi 13 novembre 2015, à Paris et Saint-Denis. 130 personnes ont perdu la vie : parmi elles, Thomas Duperron, 30 ans, originaire d'Alençon. "Force nous est de constater que rien ne sera plus comme avant, mais que la vie continue, parce qu'on ne meurt pas de tristesse et on ne meurt pas du décès d'un enfant, donc nous sommes dans la phase de l'acceptation", témoigne son père Philippe Duperron, président de l'association 13onze15 Fraternité et vérité. "La tristesse est toujours là, ce sentiment d'absence est cruel. Et il est ravivé, tous les ans à la même époque, nous aurons ce même sentiment et cette même tristesse qui nous étreint." Pour marquer cette date, l'association a organisé une exposition. "42 artistes ont été invités à donner une photo qu'ils avaient prise le 13 novembre. Au final, cette journée était une journée ordinaire, sauf que le soir, il s'est produit un événement qui a fait tout basculé. Et une autre photo qui faisait sens à cette douleur." L'exposition est installée sur les grilles du square du Bataclan.

Parallèlement, un livre est disponible sur le site de l'association, qui reprend tous les panneaux de l'exposition mais qui recense aussi les hommages rendus partout en France.